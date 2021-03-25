شعبة اللحوم تعلن عن إزالة المعوقات لانسياب التجارة مع مصر

الخرطوم : ابتهاج متوكل

كشفت شعبة مصدري اللحوم باتحاد الغرف التجارية،عن ترتيبات واجراءات نفذت لتنظيم تجارة الترانسيت ، وإزالة المعوقات لانسياب التجارة بين السودان ومصر.

وقال رئيس الشعبة د. خالد المقبول ، لـ(السوداني) إن الترتيبات التي تمت ستنعكس ايجابا على قطاع استيراد الخضر والفاكهة، والنقل في المعابر.

وشدد المقبول، على فتح صادراللحوم لكل الشركات إلى مصر، واعتبرت الخطوة تطورا جيدا بفضل الجهود التي بذلت مؤخراً، وجاءت في توقيت مناسب ، وأضاف : السوق كان مغلقا لسنوات طويلة، ولكن هنالك شركات (رائدة مهدت الطريق) ، داعيا إلى ضرورة ترتيب وتنظيم عملية الصادر ، حتى يكون هنالك توازن في السوق لايضر بالمنتج، من نواحي المحافظة على اسعار ومواصفات وجودة اللحوم، مؤكدا إيجابية تسهيل امر الاعتمادات المستندية وفتح القنوات المصرفية بين البلدين

. واشار الى ان القطاع المسؤول بمتابعة شؤون الثروة الحيوانية والصحة بغرفة المصدرين ، عقد اجتماع مع إدارة الجمارك لترتيب اجراءات تجارة الترانسيت ، وإزالة المعوقات لانسياب التجارة بين السوجان ومصر ، وافاد ان الترتيبات التي تمت ستنعكس ايجابا على قطاع استيراد الخضر والفاكهة، والنقل في المعابر.