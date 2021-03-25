استقرار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم

الخرطوم : عبيــر جعفر

توقع بعض تجار السلع بدء طرح الشركات منتجاتها اليوم التي توقفت عن البيع بسبب ارتفاع الدولار لاكثر من (370) جنيها خلال الاسابيع الماضية ، مشيرين الى ان هنالك استقرارا في الاسعار بالاسواق .

اكد تاجر سلع بالسوق العربي حسن علي لـ(السوداني) على استقرار اسعار السلع بالاسواق ، وتوقع ان تستانف الشركات المتوقفة عن البيع طرح منتجاتها اليوم بالاسواق ، مبينا ان سعرلبن كابو عبوة (2) كيلو وربع من (3,200) الى (4,5) جنيه وبلغت نسبة الزيادة في الالبان حوالي (15%) اما زنة (1) كيلو (1,600) جنيه ، واصفا القوة الشرائية بالضعيفة وزيادة في ظاهرة الكساد وهنالك ركود عام في الاسواق ، مبينا سعر دستة صابون الاستحمام من لوكس (2,750) جنيها والقطعة (280) جنيها وسعر صابون الغسيل وزن (200) جرام (60) جنيها للقطعة واستقر سعر معجون سيجنال وزن (120) جراما بسعر (340) جنيها، و سعر كيلو الارز المصري (280) جنيه و كيلو العدس الى(380) جنيها بدلا عن(320) جنيها

قال تاجر سلع ببحري أحمد ابراهيم ان هنالك حالا ترقب بالسوق عقب اعلان سياسة تعويم الجنيه وتشهد السلع استقرار في الاسعار عقب تراجع سعر الصرف خلال الاسبوع الماضي ، مبينا سعر الشاي عبوة (450) جراما من (700) جنيه أما عبوة (225) جراما من (250) جنيها لسعر القطاعي وسعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلا (13) الف جنيه واستقر بكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو في (2,400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيها.