الاتحاد العربي يوقع اتفاقية تأهيل وترميم مقر اتحاد الكرة

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وقع الاتحاد السوداني لكرة القدم امس الاربعاء بالخرطوم، مع الاتحاد العربي لكرة القدم اتفاقية تاهيل وترميم مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم بحضور رئيس الاتحاد السوداني البروفيسور كمال شداد، والأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاء الله السلمي، والنائب الاول لرئيس الاتحاد الدكتور عامر عبدالرحمن، والمهندس نصر الدين حميدتي نائب الرئيس، رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة، والفاتح باني نائب الرئيس، رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات والأستاذة ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات، والاستاذ محمد سليمان حلفا نائب رئيس اللجنة القانونية وشؤون الاعضاء، والامين العام الدكتور حسن ابوجبل، والامين العام المساعد للاتحاد العربي مبارك الضفيان.

واكد البروفيسور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الامير الراحل فيصل بن فهد وابنه نواف بن فيصل بن فهد سلما هذا المبنى جاهزا للاتحاد السوداني، وتكفلا به كاملاً.

واضاف شداد” خلال جمعية الاتحاد العربي في الامارات وعند نهاية الجمعية ابلغني رئيس الاتحاد العربي السابق تركي ال الشيخ انه خصص 100 الف دولار لتاهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورغم وضعية الاتحاد لم يخطر ببالنا أن نخاطب من شيدوا المبنى في السابق ان يقوموا بتاهيله مجددا، ولكن الرئيس السابق فاجأني بالامر في الجمعية العمومية”.

وأشار شداد الى أن بداية العمل تاخرت بسبب جائحة كورونا وبعض التقصير من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم، وظل الاتحاد العربي يهاتفنا ويراسلنا من اجل بداية العمل.

وذكر شداد” مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم الحالي من أجمل المباني في العاصمة الخرطوم، ونامل بعد التاهيل والترميم أن يصبح اجمل مبنى لاتحاد كرة قدم في افريقيا”.

واضاف البروفيسور كمال شداد “ان رؤساء الاتحاد العربي على تعاقبهم من الامير فيصل بن فهد وتركي ال الشيخ والامير عبد العزيز تركي الفيصل ظلوا يقدمون الدعم والاهتمام بالاتحاد السوداني لكرة القدم، ويستحقون الشكر والتقدير”.

ونقل الدكتور رجاء الله السلمي الامين العام للاتحاد العربي تحايا سمو الامير عبد العزيز تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي الى اعضاء مجلس ادارة الاتحاد السوداني لكرة القدم.

وأكد السلمي أن الاتحاد العربي حريص على تقديم الدعم للاتحاد السوداني، ويعتبره جزءا اساسيا ومهما في خارطة الكرة العربية، مبيناً أن مبنى الاتحاد السوداني يعتبر مصدر عز وفخر بالنسبة لهم، لارتباطه باسم الامير الراحل فيصل بن فهد رئيس الاتحاد العربي الاسبق الذي شيد هذا المبنى، مشيراً الى أن جهود الاتحاد العربي مستمرة تجاه هذه المنشأة مع تعاقب الرؤساء مرورا بالرئيس السابق تركي ال الشيخ والحالي الامير عبدالعزيز تركي الفيصل الذي اعلن في الجمعيةالانتخابية في جدة انه يعمل وفق رؤية تهتم بالقيادات الرياضية والبنى التحتية.

وقال السلمي” نعتبر تاهيل وترميم هذا المبنى واجباً علينا، وكان من المفترض ان يبدا التاهيل منذ وقت بعيد لكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك”.

وأكد الدكتور رجاء الله السلمي اعتزازهم بعلاقتهم الازلية مع السودان، مبيناً أنه بلد غني برجالاته واهله.