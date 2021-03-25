منتخب جنوب السودان يسقط في الجوهرة الزرقاء

ضمن منافسات المجموعة الثانية، تغلب منتخب مالاوي على مضيفه جنوب السودان، بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي جرى بملعب الهلال في امدرمان.

وسجل ريتشارد مبولو هدف المباراة الوحيد لمالاوي في الدقيقة (47).

ورفع منتخب مالاوي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جنوب السودان عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وخيم التعادل السلبي على مباراة أوغندا وبوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ورفع المنتخب البوركيني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن منتخب أوغندا صاحب المركز الثاني.

(رواندا × موزمبيق)

وفي المجموعة السادسة فاز منتخب رواندا على موزمبيق، بنتيجة (1-0) وسجل لاجو بييرنجيرو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الرواندي في الدقيقة (70).

ورفع المنتخب الرواندي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد موزمبيق عند 4 نقاط في المركز الثالث.

يذكر أن المنتخب الكاميروني يتصدر المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، فيما يتذيل منتخب كيب فيردي الترتيب برصيد 4 نقاط.

(إثيوبيا × مدغشقر)

وفي المجموعة الحادية عشرة، اكتسح منتخب إثيوبيا نظيره منتخب مدغشقر، بنتيجة (4-0).

وتقدم المنتخب الإثيوبي عن طريق إيمانويل جيبريميكيل في الدقيقة (19)، قبل أن يضيف كيبيدي الهدف الثاني في الدقيقة (34).

وفي الدقيقة (41) أضاف أبو بكر ناصر الهدف الثالث، فيما اختتم جودو رباعية فريقه في الدقيقة (86).

ورفع المنتخب الإثيوبي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن كل من كوت ديفوار ومدغشقر (المركز الثاني والثالث على الترتيب)، فيما يتذيل منتخب النيجر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.