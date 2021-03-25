الأهلي يحدد موعد السفر للسودان

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن موعد سفر بعثة الفريق الأحمر إلى السودان لمواجهة المريخ بالجولة 5 من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا.

ويلعب الأهلي ضد المريخ 3 أبريل المقبل في السودان.

وقال مدير الكرة بالأهلي لموقع ناديه اليوم إن الجهاز الفني حدد يوم 31 مارس الجاري موعدا لسفر الفريق إلى السودان.

ويرتب الأهلي حاليا مع السفارة المصرية، وأنس نصر الدين مدير الكرة بالمريخ السوداني بشأن ملاعب التدريب التي سيؤدي عليها الأحمر مرانه قبل المباراة.

كما كشف عبد الحفيظ أن ملعب اللقاء سيحتضن مواجهة صن داونز والهلال في اليوم السابق لمباراة الأهلي والمريخ.