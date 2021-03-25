ضبط أسلحة وذخائر بالحدود الشرقية

الخرطوم: السوداني

ضبطت استخبارات الجيش، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في منطقة (جميزة) بمحلية القريشة الحدودية في ولاية القضارف.

وبحسب الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على “فيسبوك”، فإنّ استخبارات الفرقة الثانية مشاة بالقضارف قد ضبطت 39 بندقية آلية (كلاش)، و678 مسدساً تركي الصنع و28000 ذخيرة دوشكا وقرنوف، وأوقفت 4 متهمين كانت بحوزتهم المضبوطات ودوّنت بلاغات جنائية في مُواجهتهم.

وقال قائد القوات البرية الفريق ركن عصام الدين كرار: سيظل الجيش السوداني حامياً وسداً منيعاً وحصيناً تتكسّر وتنهار أمامه كل المُهدّدات بكافة أشكالها، مؤكداً قُدرة القوات المسلحة في حماية الحدود والتصدي لكل من تَسَوّلَ له نفسه بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في السودان.