زيادة توليد الكهرباء من (150) إلى (250) ميقاواط يومياً

الخرطوم: السوداني

اتّفق السودان وتركيا على زيادة حجم التوليد الكهربائي من البارجة التركية بالبحر الأحمر من (150) ميقاواط إلى (250) ميقاواط في اليوم، اعتباراً من مايو المقبل.

والتقى وزير الطاقة والنفط مهندس جادين علي عبيد اليوم (الخميس)، بالسفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو.

وأكد الوزير على اتفاق بين الطرفين ينص على زيادة حجم الإنتاج الكهربائي من (150) ميقاواط إلى (250) ميقاواط يومياً.

وقال جادين، إنّ الحاجة إلى الكهرباء ترتفع في موسم الصيف، كاشفاَ عن اتفاق بين الجانبين على استمرارية الشركات التركية في قطاع الكهرباء بالسودان وتجديد العقود في مايو المقبل موعد انتهاء الاتفاقية الحالية. وأضاف الوزير: اتفقنا مع السفير التركي على النظر في كل الاتفاقيات السابقة والمستقبلية في مجال الطاقة والنفط، والعمل على تطوير العلاقات بين البلدين لتشمل كل الجوانب، مثمناً الجهود التركية والاهتمام المتواصل بالتعاون مع السودان في قطاع الكهرباء.

وأكد السفير التركي سعي السفارة التركية على التنسيق والتعاون بين وزارتي الطاقة في السودان وتركيا، لجذب الاستثمارات التركية في مجال البترول، بجانب الكهرباء.