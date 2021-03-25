مصادر لـ(السوداني): وفدٌ حكوميٌّ يُغادر إلى الإمارات

الخرطوم: سوسن محجوب

علمت (السوداني)، أن وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي ووزير الدفاع ياسين إبراهيم ونائب رئيس جهاز المخابرات غادروا إلى دولة الإمارات اليوم “الخميس”، لإبلاغها بموافقة الحكومة رسمياً بقبول وساطتها بشأن النزاع مع إثيوبيا حول الحدود وسد النهضة.

وأبلغت مصادر مطلعة، (السوداني) بأن الوزراء سيقدمون مقترحاً للإمارات على إقامة مشروعات خدمية واستثمارية في المنطقة الحدودية عبر اتفاق مباشر مع حكومة السودان.

وفي ذات السياق، قالت المصادر إن إثيوبيا أبلغت بعض الأطراف أنها لا تمتلك الأموال لوضع العلامات على أرض الواقع.