إحالة (٣٣) بلاغاً للمحكمة في أحداث معسكر كريندنق (١).. بينها (١٨) قتل عمد.

الخرطوم: هبة علي

احالت لجنة التحقيق في أحداث معسكر كريندنق (١) (٣٣) بلاغاً للمحكمة المختصة، من بينها (١٨) بلاغاً تحت المادة ١٣٠ ق. ج (القتل العمد) و(١٥) بلاغاً تحت المواد ١٧٥ ق. ج (النهب) والمادة ١٧٤ ق. ج (السرقة) والمادة ١٨٢ ق. ج (الإتلاف الجنائي).

وتعود تفاصيل الوقائع الى نشوب أحداث في معسكر كريندنق بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في ديسمبر من العام ٢٠١٩م أدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة.

وكان النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر قد أصدر أمرا بتشكيل لجنة تحقيق في احداث المعسكر ديسمبر الماضي.