وزير الطاقة والنفط لـ(السوداني): مصفاة الخُرطوم ستعود للخدمة قريباً

الخُرطوم: إيمان كمال الدين

قال وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد في تصريح لـ(السوداني)، إنّ الصيانة بمصفاة الخُرطوم تسير بصورة جيدة جداً، ومتفائلون بعودتها للخدمة في وقتٍ قريبٍ جداً.

وأضاف: في تقديرنا الأولى منذُ توقفها، ستعود للعمل خلال 3 إلى 4 أيام.

وأعلنت وزارة الطاقة والنفط في وقتٍ سابقٍ، توقُّف مصفاة الخرطوم بسبب وجود تسريب في خط مبادل حراري يحمل غازات احتراق من وحدة التكسير الحفزي نتيجةً لضغط عالٍ، أدى إلى توقُّف أكبر وحدة بمصفاة الخرطوم والتي تنتج 70% من المشتقات النفطية، ويعتبر الخط عاملا أساسيا في توليد كهرباء المصفاة.