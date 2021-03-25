سلفا كير يستقبل “حميدتي”.. ولقاءٌ مُرتقبٌ بين البرهان والحلو بجوبا السبت القادم

جوبا: السوداني

استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، اليوم بجوبا، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

واطلع “حميدتي”، الرئيس سلفا كير على سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات المُوقّعة على اتفاق السلام.

وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك، إن النائب الأول اطمأن لخطوات تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان بوصفه ضامناً للاتفاق.

وكشف توت قلواك، عن وصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى جوبا يوم السبت القادم، لتنشيط الحوار مع الحركة الشعبية شمال وعقد اجتماع مغلق مع عبد العزيز الحلو، وأكد عزم بلاده على مُواصلة جهودها لتحقيق السلام في السودان.

حضر اللقاء من الجانب السوداني كل من عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس ووزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف آدم الضي والسفير السوداني بجوبا.

فيما حضر اللقاء من جانب دولة جنوب السودان مستشار الرئيس توت قلواك ووزير رئاسة الجمهورية نيال دينق ووزير الاستثمار ضيو مطوك.