حركة تحرير السودان بقيادة “مصطفى طمبور” توقع اتفاق سلام مع الحكومة بجوبا

الخرطوم: السوداني

تم اليوم بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان التوقيع امام الوساطة على اتفاق السلام بين الحكومة وحركة تحرير السودان قيادة مصطفى طمبور .

وحضر التوقيع من جانب الحكومة السودانية النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو وعضو المجلس الدكتور الهادي ادريس ووزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف ادم.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور يوسف ادم الضي حرص الحكومة على تحقيق السلام في كافة ربوع البلاد مشيراً الى ان انضمام حركة تحرير السودان بقيادة مصطفى طمبور لاتفاق السلام يشكل اضافة لعملية السلام.

من جانبه تعهد رئيس حركة تحرير السودان مصطفى طمبور بالعمل مع اطراف السلام الأخرى لبناء السودان وعودة النازحين واللاجئين الى قراهم، وأشار الى أهمية تكاتف ابناء السودان في هذه المرحلة لتحقيق شعارات الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

يذكران اتفاقية السلام أتاحت المجال لغير الموقعين الانضمام الى الاتفاقية في خانة الأطراف بتخصيص نسبة 10% من الاتفاق.