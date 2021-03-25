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إصابة غندور بكورونا وأسرته تبحث عن مستشفى

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أُصيب وزير الخارجية بالنظام السابق، د. إبراهيم غندور بفيروس كورونا.

وقالت أسرته، إنها فشلت في الحصول على مستشفى حكومي أو خاص لاستقبال حالته حتى مساء اليوم.

alsudani
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