إصابة غندور بكورونا وأسرته تبحث عن مستشفى

الخرطوم: السوداني

أُصيب وزير الخارجية بالنظام السابق، د. إبراهيم غندور بفيروس كورونا.

وقالت أسرته، إنها فشلت في الحصول على مستشفى حكومي أو خاص لاستقبال حالته حتى مساء اليوم.