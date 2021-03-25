إصابة غندور بكورونا وأسرته تبحث عن مستشفى السودان أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 26 مارس, 2021 12:01 ص - 0 الخرطوم: السوداني أُصيب وزير الخارجية بالنظام السابق، د. إبراهيم غندور بفيروس كورونا. وقالت أسرته، إنها فشلت في الحصول على مستشفى حكومي أو خاص لاستقبال حالته حتى مساء اليوم. شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)