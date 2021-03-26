سلفاكير يستقبل “حميدتي” ولقاء مرتقب بين البرهان والحلو بجوبا السبت القادم

جوبا: السوداني

كشف، رئيس الوساطة بجنوب السودان، توت قلواك، عن وصول رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى جوبا يوم غد السبت، لتنشيط الحوار مع الحركة الشعبية شمال وعقد اجتماع مغلق مع عبد العزيز الحلو، وأكد عزم بلاده على مواصلة جهودها لتحقيق السلام في السودان .

إلى ذلك استقبل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بجوبا امس، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو. ناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

واطلع “حميدتي”، الرئيس سلفا كير على سير تنفيذ اتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الانتقالية بمشاركة الحركات المُوقّعة على اتفاق السلام .

وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلواك، إن النائب الأول اطمأن على خطوات تنفيذ اتفاق السلام في دولة جنوب السودان بوصفه ضامناً للاتفاق.