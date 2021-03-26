المؤتمر الزراعي يوصي بوقف الخصخصة وتبعية البنك الزراعي لوزارة الزراعة

الخرطوم : رحاب فريني

تحصلت (السوداني) على تفاصيل توصيات المؤتمر الزراعي الاول، الذي انهى أعماله بالخرطوم امس .

وأوضى المؤتر بإلغاء برامج الخصخصة وارجاع ممتلكات الدولة ومراجعة قانون حيازات الأراضي وتأهيل البنك الزراعي وإتباعه لوزارة الزراعة بجانب إعداد سياسات واستراتيجيات تحفز الزراعة، فضلا عن تعزيز نقل التقانة في الولاية وتشجيع ومراجعة قانون الاستثمار، وبناء بورصة في مناطق الانتاج مع الاهتمام بصغار المنتجين وتوفير التمويل الاصغر، وضم مشاريع الايلولة قريبا لزيادة الانتاج والانتاجية لدعم المستوى المعيشي، فضلا عن التوصية بضرورة تمويل القطاع التقليدي في شكل منح لتوفير الامن الغذائي، والتوصيات على الشراكة بين القطاع العام والخاص في شكل استثمار.

واعلن ممثل مجلس الوزراء وزير الطاقة والتعدين جادين علي عبيد، لدى مخاطبته ختام المؤتمر حرص حكومة الثورة على توفير الوقود للقطاع الزراعي، مقرا بأنه لا نهضة بدون العمل الزراعي، مؤكداً أن توصيات المؤتمر تعد علامة اساسية في تاريخ الزراعة في السودان وتعهد بانزال وتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه من توصيات على ارض الواقع .

في السياق اكد وزير الزراعة د. الطاهر حربي اهمية تحول التوصيات الى برامج عمل وتشريعات وقرارات تساهم في تطوير الزراعة لجهة أن الزراعة قاطرة الاقتصاد .