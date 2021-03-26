لجان المقاومة بالمناقل ترفد مركز غسيل الكلى بأربع ماكينات غسيل

المناقل : بابكر رحمة الله

تسلم مستشفى أمراض وجراحة الكلى بالمناقل، عدد أربعة ماكينات غسيل، من مركزية تسيير لجان المقاومة بالمحلية، بالتنسيق والتعاون مع المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى بالسودان.

وجرى تسليم الماكينات الجديدة بحضور مهندس الاجهزة الطبية الأمين معتصم الأمين ومنسق المحلية مصطفى باسطي، ونائب منسق مركزية لجان المقاومة عمر محمد الزبير.

وقال المهندس مصطفى إن عدد المرضى بالمستشفى الذين يحتاجون للغسيل ١٣٦ مريضا، مشيرا الى أن الحاجة الفعلية تبلغ ٤٠ ماكينة غسيل، مؤكدا أن الماكينات التي تعمل تبلغ ١١ ماكينة بالإضافة إلى ٤ ماكينات جديدة يتم استيعابها بالخدمة في مقبل الايام.