البرهان يطلع على جهود ارتباط السودان رسمياً بالبنك الدولي

الخرطوم : السوداني

استقبل رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، المدير القطري للبنك الدولي للسودان عثمان ديون، بحضور وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل ابراهيم.

وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان والبنك الدولي خاصة ما يلي الجهود المشتركة لإعادة ارتباط السودان رسميا بمجموعة البنك الدولي.

وقال المندوب القطري للبنك الدولي عثمان ديون، فى تصريح صحفي، امس عقب اللقاء، انه قدم لرئيس مجلس السيادة تنويرا عن آخر التطورات في مسار التعاون المشترك بين حكومة السودان ومجموعة البنك الدولي، مضيفا أن اللقاء بحث الجهود التي يبذلها البنك حاليا لدعم السودان لإعادة إرتباطه بالمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي.