السودان يسوى ديونه لدى البنك الدولي

الخُرطوم: السوداني

قال البنك الدولي، إنّ السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 3 عقود، ما يمهد الطريق للوصول إلى منح تُقدر بنحو ملياري دولار من “المؤسسة الدولية للتنمية”.

وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي اليوم الجمعة، فإنّ السودان أكمل خطوة رئيسية للحصول على إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC).

“وأضاف: إن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن، بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف، ستضع السودان على طريق تخفيف كبير للديون، والإنعاش الاقتصادي، والتنمية الشاملة.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “إنني ممتن لحكومة الولايات المتحدة لكرمها في تسهيل عملية تصفية المتأخرات، مؤكداً دعم البنك الدولي لأجندة الإصلاح في السودان.

وأضاف: بعد تسوية المتأخرات، سيكون للسودان وصول غير مقيد إلى التمويل العادي من مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك تمويل المشاريع في إطار المؤسسة الدولية للتنمية، وديون القطاع الخاص واستثمارات الأسهم من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتأمين ضد المخاطر السياسية الذي يوفره ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وكالة (MIGA) لتسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة.