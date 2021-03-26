حمدوك يشارك في حفل تدشين عودة السودان للتعامل مع مؤسسات التمويل الدولية

يشارك ر ئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك مساء اليوم السابعة والنصف في حفل تدشين عودة تعامل السودان مع مؤسسات التمويل الدولية وذلك بداية بسداد متأخرات البلاد للبنك الدولي، بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان السيد برايان شوكان، والمدير القُطري للبنك الدولي، السيد عثمان ديون، حيث يُشارك عبر تقنية الفديو كونفرنس كُل من السيد آكسل فان تروتسينبيرق، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والسيد حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشرق وغرب أفريقيا.

يعقُب الحفل، تنوير صحفي بالمركز الإعلامي برئاسة مجلس الوزراء يُشارك فيه كل من وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، والسيد عثمان ديون المدير القُطري للبنك الدولي بالسودان.

واعتذار مجلس الوزراء لوسائل الإعلام والصحافة المحليَّة والدولية بحصر الدعوة على تلفزيون السودان ووكالة السودان للأنباء فقط نتيجةً للإجراءات الصحية الاحترازية الإضافية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخراً، مع إمكانية إرسال الأسئلة مُسبقاً لعنوان البريد الإلكتروني ([email protected]) على ان يقوم المتحدثون بالرد عليها.