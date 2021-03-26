بالصور.. تاور يستقبل الدفعة الأولى من المنحة  الصينية للقاح كورونا مؤكداً أزلية علاقات البلدين

الخرطوم: السوداني

استقبل عضو مجلس السيادة الانتقالي الرئيس المناوب للجنة العليا للطوارئ الصحية د. صديق تاور ، بمطار الخرطوم مساء اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من منحة لقاح كورونا التي قدمتها الصين للسودان، والبالغة 250 الف جرعة.

وأكد د. تاور، في تصريح صحفي، أن المنحة توكد متانة علاقات البلدين والشعبين، وتمثل امتدادا لسلسلة من المساعدات الصينية في مجال المستهلكات الطبية والدعم الفني ومعينات الكوادر الطبية خلال فترة الجائحة.

وأعرب عضو مجلس السيادة، عن شكر وتقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الذي ظلت تقدمه جمهورية الصين الشعبية للسودان خلال فترة جائحة كورونا ، مما أسهم كثيرا في تخفيف آثارها علي البلاد.

وشهد سيادته مراسم توقيع استلام الدفعة الأولى من اللقاح الصيني للسودان، بحضور وزير الصحة الاتحادي د. عمر محمد النجيب والسفير الصيني لدى الخرطوم ماشين مين.

واوضح وزير الصحة الاتحادي أن تزامن منحة الصين للسودان، مع الذكرى الخمسين لاتفاقية البروتوكول مع الصين، يؤكد حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما وتطويرها الى آفاق أرحب.

وقال إن السودان يتطلع للمزيد من المساعدات الصينية فيما يتعلق بلقاح فيروس كورونا.

الى ذلك جدد السفير الصيني لدى الخرطوم ،حرص بلاده على الوقوف مع السودان وتقديم المساعدات في كافة المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقال إن السودان والصين ظلا يدعمان بعضهما البعض منذ العام 1959م.