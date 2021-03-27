أمين عام حكومة الولاية الشمالية لـ(السوداني): نجاة 4 أشخاص من الغرق من جملة 11 شخصاً ببحيرة النوبة

الخُرطوم: اليسع أحمد

أَكَّد أمين عام حكومة الولاية الشمالية، عبد المنعم شيخ الدين، غرق لنش ببحيرة النوبة بمحلية وادي حلفا الولاية الشمالية، على متنه وفد اللجنة الأمنية المُكوَّن من 11 شخصاً عند التاسعة صباحاً.

وقال شيخ الدين في تصريح خاص لـ(السوداني)، إن الوفد في طريقه من معبر اشكيت إلى معبر أرقين لاستقبال وزير الداخلية والوفد المرافق له بصدد زيارتهم لمعبري أرقين وأشكيت، وأكد نجاة 4 أشخاص هم: العميد السر مُدير الجمارك بمحلية وادي حلفا، والعميد عبد الفتاح، ووكيل نيابة حلفا، وفرد من الاستخبارات العسكرية، ونوّه إلى أن أسباب الغرق تعود لظروف مناخية واشتداد حركة الرياح والأتربة صباح اليوم أدت إلى علو حركة الأمواج وغرق اللنش، مُشيراً إلى استمرار عمليات البحث للعثور على بقية المفقودين بالبحيرة.