النيابة العامة تُقيِّد دعوى جنائية في قضية “سماح” وتعلن أسباب الوفاة

الخرطوم: السوداني

أعلنت النيابة العامة، عن أن تقرير التشريح، أكد أن أسباب وفاة سماح الهادي طلقات نارية متعددة، موضحة أنّ الطلق الناري المخترق للصدر الذي هتك الرئة اليسرى وأدى لنزيف دموي.

وقالت في بيان لها اليوم السبت، إنه تم نبش جثمان الطفلة المرحومة سماح، مشيرة إلى أنها قيّدت دعوى جنائية تحت المادة (130)، وتم القبض على المتهمين.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بالحادثة، في وقت طالبت فيه وحدة مكافحة العُنف ضد المرأة، مكتب النائب العام، بتصحيح مسار الإجراءات القانونيّة لقضيّة الطفلة “سماح”، وتحويل البلاغ إلى وحدة حماية الأسرة والطفل (جهة الاختصاص)، ونبش الجثمان وتشريحه لمعرفة أسباب الوفاة.