جَمعيّة عُمومية تاريخيّة بالمريخ تُجيز النظام الأساسي وانتخابات خلال 45 يوماً

الخرطوم: السوداني

قررت الجمعية العمومية بالمريخ، إجازة مشروع النظام الأساسي لعام ٢٠١٩ تعديلات ٢٠٢١ مع بعض التعديلات بإجماعٍ تامٍ من جميع الأعضاء الذين حضروا مراسم الجمعية التي انعقدت بصالة الخليل بحدائق الموردة اليوم (السبت).

ورغماً عن استخدام رئيس المريخ آدم سوداكال للقوة، واللجوء إلى الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، وحرمت أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الديمقراطي، إلا أن مجلس الإدارة سارع في اتّخاذ قرار بإقامة الجمعية في صالة الخليل بحدائق الموردة لتنعقد الأخيرة بحضور أكثر من 700 عضو.

وأكد عضو مجلس الإدارة محمد موسى الكندو، سلامة الإجراءات التي تم القيام بها، مشيراً إلى أن تحويل مكان انعقاد الجمعية قرارٌ صحيحٌ وفقاً للقانون خاصةً في ظل القوة القاهرة التي حالت دون انعقادها في المكان الأول رغم حضور الأعضاء.

وشَهِدَت الجمعية، عدة نقاشات ومُقترحات قبل أن يتم الاتفاق على إجازة النظام الأساسي المُقدّم.

ووفقاً لما خرجت به الجمعية العمومية، فإنه تم إنهاء تكليف مجلس إدارة النادي، كما تم التأكيد على إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز الـ45 يوماً مع إلغاء شرط الإقامة بالنسبة لأي مرشح خارج البلاد يرغب في الترشح.

بينما كُوِّنت اللجان العدلية، حيث يترأس لجنة الانتخابات القانوني الضليع علي البلولة وعضوية آخرين، بينما يقود لجنة الحوكمة مولانا أزهري وداعة الله وآخرون، وتم تكوين لجنة العضوية والمظالم التي يقودها مولانا حيدر التوم وآخرون، ولجنة الانضباط بقيادة اللواء نصر الدين عبد الفتاح وآخرين، بينما ضمّت لجنة الاستئنافات الانتخابية اللواء مامون الطاهر وآخرين.

وبارك سكرتير اللجنة الأولمبية حسام هاشم، الحراك الديمقراطي بالمريخ، مُؤكِّداً أنّ حضور 747 عضواً هو رسالة قوية تُؤكِّد رغبة الجميع في المريخ بالعبور بالنادي إلى بر الأمان عبر الطرق القانونية المشروعة.

وانتقد سكرتير الأولمبية، الأحداث التي صاحبت الجمعية العمومية واستخدام السُّلطات للقُوة ضد الجماهير التي جاءت لمُمارسة حقها بالطرق المشروعة وعبر القانون، مُطالباً بالتحقيق في هذه الواقعة.

وحَضَرَ من اتّحاد الكرة عضو اللجنة القانونية محمد سليمان حلفا، بينما وقّع عضو مجلس إدارة الاتحاد معتز الشاعر كشاهد في محضر انعقاد الجمعية.