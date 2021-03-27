الحكومة والحركة الشعبية شمال تُوقِّعان غداً على إعلان المبادئ

كشف توت قلواك مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان ورئيس فريق الوساطة الجنوبية في محادثات السلام السودانية، في تصريح صحفي بجوبا اليوم في ختام القمة، أن رئيس مجلس السيادة عقد جلسة محادثات مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة، توطئة لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين، وأكد توت أن خارطة طريق السلام بين حكومة الفترة الانتقالية والحركة الشعبية شمال، باتت واضحة، مشيراً إلى أن اللقاء بين البرهان والحلو قطع أشواطاً متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ، وبشر توت الشعب السوداني بقرب اكتمال عملية السلام في السودان، مُعلناً أن السيد رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة الشعبية شمال سيوقعان غداً الأحد إعلان مبادئ ويشهد عليه الرئيس سلفا كير ميارديت، وقال توت إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف، التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات .

وبحث الرئيسان البرهان وسلفا كير خلال القمة الثنائية التي عقدها بجوبا، العلاقات الثنائية بين البلدين بالتركيز على عملية ترسيخ السلام .

واستعرضت القمة بصورة أساسية، التطورات الخاصة بعملية استئناف مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.