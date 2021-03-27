أحمد مختار: تقرير لجنة الانتخابات سيرسم ملامح الجمعية القادمة بالمريخ

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس إدارة المريخ المنتهية ولايته أحمد مختار، إن الخطوة القادمة متوقفة على التقرير الذي ستقدمه لجنة الانتخابات التي تمت تسميتها خلال الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم.

وأشار الى أنه سيتم عقد جمعية عمومية في فترة لا تتجاوز الـ٤٥ يوماً حسب ما قررت الجمعية العمومية ذلك.

ولفت النظر الى أن تقرير لجنة الانتخابات سيُجاز بواسطة المكتب التنفيذي الذي تم تكليفه لإدارة النادي من قبل أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

وتمنى أن يتم التراضي بين رموز وأقطاب وقيادات المريخ وجماهيره الوفية وجميع المكونات على قائمة وفاقية لتقود النادي وتعبر به خلال المرحلة القادمة.

وأشار الى أن واحدة من أساسيات الفترة القادمة الوحدة بين جميع المكونات لأنها تتطلب ذلك.

وأوضح أنه سيتم الشروع الفوري في استلام مرافق النادي من إستاد وغيرها، كما لفت الى أن التكاتف مطلوب من أجل تسيير التزامات فريق الكرة في الفترة القادمة.