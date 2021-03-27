الشرطة تكشف ملابسات غرق لنش نهري يحمل على متنه 14 مسؤولاً بالولاية الشمالية

الخرطوم: السوداني

أصدرت رئاسة الشرطة بياناً اليوم السبت، حول حادثة غرق لنش نهري بوادي حلفا بالولاية الشمالية، يقل مسؤوليين، واكدت انه كان يحمل 14 راكبا توفي المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا، وان البحث جارٍ عن”4 “مفقودين.

نص البيان:

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

هيئة التوجيه والخدمات

الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

المكتب الصحفي

خبر صحفي

بتاريخ السبت 27 مارس 2021 تحرك وفد اتحادي من مطار الخرطوم إلي الولاية الشمالية في زيارة تفقدية وضم الوفد الفريق أول شرطة حقوقي/عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية و السيد /ميرغني موسي حمد وزير النقل والفريق شرطة د.بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك واللواء شرطة حقوقي/ أدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة حقوقي/خالد حسن علي مدير الإدارة العامة لحماية التعدين.

وهبط الوفد بمطار دنقلا وكان في استقباله والي الولاية ومدير شرطة الولاية وعدد من ضباط الشرطة، وواصل الوفد رحلته عبر البر إلي محلية حلفا برفقة لجنة أمن الولاية وفي الأثناء تحرك وفد لجنة أمن محلية حلفا قاصدا منطقة أرقين للإجتماع بالوفد الاتحادي عبر لنش نهري وشاءت إرادة الله أن يتعرض لحادث غرق لسوء الاحوال الجوية، حيث كان يحمل عدد 14راكبا بصحبة المدير التنفيذي للمحلية.

وعقب الحادث هرعت الأجهزة المختصة لمكان الحادث بمنطقة الفانوسة علي بحيرة النوبة.

وقد تم إنقاذ عدد 9 أشخاص وإسعافهم لمستشفي حلفا وحالتهم مستقرة ، كما تأكدت وفاة المدير التنفيذي، ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، وما زال البحث جاري عن عدد 3 أشخاص في عداد المفقودين .

وتحرك الوفد الاتحادي للوقوف علي الحادث.

المكتب الصحفي للشرطة