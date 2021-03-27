حمدوك يترحم على أرواح حادثة غرق اللنش بالشمالية

الخرطوم: السوداني

تلقى رئيس مجلس الوزراء بحزن وأسى بالغين نبأ غرق لنش بالولاية الشمالية بمنطقة الفانوسة بالقرب من أرقين وهو في طريقه لاستقبال الوفد المركزي الزائر للولاية للانخراط في اجتماعات ميدانية بالمنطقة.

وترحم رئيس الوزراء على أرواح من فقدنا من الشهداء الذين لقوا ربهم وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم، ويسأل الله تعالى أن يتم العثور على المفقودين ويتمنى دوام الصحة والعافية للناجين.

وكان على متن اللنش وفد لجنة أمن محلية حلفا بقيادة المدير التنفيذي للمحلية وعدد من القيادات الأمنية، حيث تعرض لانقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى لغرقه وأسفر عن ذلك استشهاد المدير التنفيذي لمحلية حلفا وفقدان أربعة آخرين ونجاة تسعة بمساعدة مواطنين شجعان.

وفور وصول هذه الأنباء شرع مكتب رئيس الوزراء في الاتصال بالوفد المركزي الذي قطع برنامجه للوقوف على التطورات بعد الحادثة، كما تم التواصل مع مكتب الناطق الرسمي للشرطة للتحقق من المعلومات الواردة من هناك.