وزارة الخارجية توقف 50% من القوى العاملة ضمن احترازات كورونا عقب إصابة عدد من منسوبيها

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الخارجية اثر حدوث إصابات لعدد من السادة والسيدات السفراء والدبلوماسيين والاداريين تطبيق الاحترازات الصحية فى مواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا حيث أخطرت 50% من العمال بالتوقف عن العمل يوم الاحد المقبل، كما سيتم الاتفاق مع رؤساء الادارات لتنظيم عمل الإداريين والدبلوماسيين مع التشديد على الالتزام بوضع الكمامات والمطهرات في المداخل وتقليل عدد الزوار، والاتفاق كذلك مع شركة تعقيم للقيام بعمليات التعقيم مرتين أسبوعيا.

إلى جانب ذلك تقدمت الوزارة بطلب لوزارة الصحة لتوفير لقاحات بعدد محدد لمن هم فوق الستين ولديهم أمراض مزمنة والذين يتعاملون مع الجمهور مثل ادارة التوثيق خاصة بعد أن بلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن تسع حالات بينهم سفراء ودبلوماسيون وإداريون وفنيون، منهم عاملون بمكتبي الوزيرة والوكيل.

وتناشد وزارة الخارجية المواطنين الكرام الذين يتلقون الخدمة عبر بوابات التوثيق أو الإدارة الثقافية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الشروط الصحية المتمثلة في الالتزام بوضع الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.