النيابة العامة: قانون النظام العام سيىء الصيت لم يعُد جزءاً من المنظومة التشريعية

الخرطوم: السوداني

أكدت النيابة العامة أن قانون النظام العام السيئ الصيت تم إلغاؤه ولم يعد جزءاً من المنظومة التشريعية لافته الى ظهور بعض الأصوات التي تنادي بعودته، واوضحت في تعميم صحفي أن الكل يدرك أنه تحت مظلة هذا القانون قد انتهكت الخصوصية وتم إذلال المرأة والشباب والطلاب.

وانتهكت تحت مظلته كل الحقوق الأساسية للإنسان السوداني، وظل سيفاً مسلطاً على الرقاب حتى تم إلغاؤه من غير رجعة .

واشار التعميم الصحفي للنيابة العامة ايضا الى بروز أصوات تنادي بشن حملات تأديبية على السيدات في شوارع الخرطوم وحذرت النيابة العامة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدعون إلى هذه الحملة والعودة الى الممارسات الماضية في الاعتداء على السيدات والشباب والشابات في الشوارع وتطلب من المواطنين التبليغ الفوري عن أي تصرف في هذا الصدد.