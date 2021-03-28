إستقرار الدولار في (382) جنيهاً بالموازي

الخرطوم: الطيب علي

أكد متعاملون في الأسواق الموازية إستقرار أسعار العملات الأجنبية بالسوق أمام الجنيه في تداولات السبت وسط إنتظام التحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف وشركات الصرافة وتراجع الطلب في السوق الموازي

وبحسب المتعاملون الذين تحدثوا لـ(السوداني) فان سعر البيع للدولار سجل (382) جنيها والشراء (381) جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (102) والشراء (101) جنيه بينما بلغ سعر بيع الدرهم الاماراتي (103) جنيهات والشراء (102) جنيه كما بلغ سعر البيع لليورو (455) جنيها والشراء (450) جنيها

وأرجع المتعاملون استقرار اسعار العملات لزيادة المعروض مقابل تراجع الطلب متوقعين تراجع أسعار العملات مع التوقعات بحصول السودان على دعم خارجي خلال الفترة المقبلة .