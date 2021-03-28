حمدوك : بدأنا إزالة عبء الديون عن كاهل بلادنا

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك فى تغريده له على تويتر بسدادنا لمتأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون قد بدأنا إزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل بلادنا، مع حصولنا على مِنَح بقيمة 215 مليون دولار للميزانية و420 مليون دولار لمشروع ثمرات، وفتح تمويل مشروعات الحكومة التنموية بمنحة بملياري دولار على عامين.

وأضاف حمدوك هذا تتويج لمسار صعب ومؤلم صبر فيه شعبنا، أدى لانتصارات حقيقية منها رفع إسمنا من قائمة رُعاية الإرهاب وتوحيد واستقرار سعر الصرف، في سبيل التأسيس لاقتصاد تنموي يستفيد منه كل مواطنينا ومواطناتنا، فالمشروع الوطني الذي نعمل له يرتكز على الاستقرار والازدهار الاقتصادي كما يرتكز على التوافق السياسي.

الشُكر لشعبنا ولشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولشركائنا الدوليين في طريق إنجاح النموذج السوداني في الانتقال نحو الديموقراطية والسلام والتنمية.