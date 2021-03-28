بقيمة (24) مليون دولار إنشاء مشروع أمن غذائي هولندي غربي بالبلاد

الخرطوم: فريني

كشف مسئول سياسات الامن الغذائي والمياه والمناخ بالسفارة الهولندية المنتصر بالله زين العابدين عن رغبة شركات كبيرة في الاستثمار في السودان بعد رفع اسم السودان من قائمة الحظر أهمها شركات الطاقة الشمسية، مؤكدا سعيهم مع بعض القنوات وشركات القطاع الخاص السوداني وصناديق الدعم الهولندية لتطوير السلع الاستراتيجية مثل محصول القمح,

واكد في تصريحات صحافية محدودة ان هولندا تشجع القطاع الخاص بشراكة حقيقية مع المزارعين لما له من قدرات مالية وتقنية وللمزارعين من اراضي زراعية لخلق نوع من الشراكة، وقال ان من الإشكاليات التي تواجه السودان التسويق ولحل مشكلة التسويق لا بد من دخول القطاع الخاص بشكل عادل بينه وبين المزارعين, ، كاشفا عن إقامة مشروع بغرب السودان بتكلفة 24 مليون دولار لمدة 4 اعوام، وتوقع أن يحقق امنا غذائيا وهو جزء من الشراكات مع سفارة هولندا،