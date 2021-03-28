جماع: النفط تعجلت تشغيل المصفاة قبيل اختبارها بعد الصيانة

الخرطوم: هالة

قال وزير النفط السابق المهندس اسحاق جماع لـ(السوداني) ان تعطل المصفاة الرئيسة بالجيلي عقب الصيانة الكاملة التي أجريت لها خلال الشهرين الماضيين يؤكد إحتمال إغفال الوزارة إجراء عملية اختبار لها قبيل تشغيلها لتسريع إنتاجها لسد الفجوة في الإستهلاك ، لافتا لتأثر المصفاة بإقالة وإنهاء خدمات الفريق الفني الذي يملك مؤهلات وخبرات تراكمية في صيانتها بواسطة لجنة التمكين ، والذي أعاق تنفيذ الصيانة بشكل جيد ويؤدي لحدوث أعطال متكررة تؤثر على أدائها وإنسياب الوقود والغاز للمستهلكين ، خاصة وأن الحكومة لا تملك الإمكانات المادية لاستيرادها من الخارج .