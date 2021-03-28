إستقرار الأسمنت المحلي وتوقعات بزيادة في المصري

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد مواد البناء استقرارا ملحوظا في الاسعار ، وعزا بعض التجار ذلك الى الركود وضعف القوى الشرائية ، موضحين حدوث وفرة كبيرة في حجم العرض .

وقال تاجر اسمنت وسيخ بسوق السجانة محمد علي لـ(السوداني) ان هنالك استقرارا في اسعار مواد البناء لاستقرار سعر الصرف وركود السوق ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة (56,5) الف جنيه اما صخر السودان والشمال (54) الف جنيه ، شاكيا من ضعف القوى الشرائية هذه الايام .

واكد تاجر اسمنت ببحري لـ(السوداني) وفرة حجم العرض متوقعا حدوث زيادة في المنتج المصري لتراجع الشحنات من (110)أطنان الى (40) طنا فقط ، لافتا الى استقرار المنتج المحلي ، مبينا ان سعر طن اسمنت عطبرة بلغ(57) الف جنيه اما سعر اسمنت الشمال (53) الف جنيه ، واوضح أثر الغلاء على تراجع القوى الشرائية

وقال تاجر اسمنت وسيخ ببحري محمود احمد ان سعر طن سيخ الأسعد (305) الف جنيه فيما استقر سعر طن سيخ الامجد وابا القاسم (295) الف جنيه فيما استقر اسمنت عطبرة في (57) الف جنيه للطن ، واوضح بان ثبات الدولار انعكس ايجابا على استقرار اسعار الاسمنت بالاسواق اما طن الاسمنت المصري قنا (48,5) الف جنيه متوقعا زيادة في سعر المنتج المصري لتراجع كمية الشحن ، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة .