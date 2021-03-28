بدء حصاد القمح بالدويم بإنتاجية (2)طن للفدان

الخرطوم : رحاب فريني

تبدأ عمليات حصاد القمح بمشاريع غرب الدويم في الاول من شهر ابريل بانتاجية متوقعة تصل لـ(2) طن للفدان،تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح بالنيل الابيض

اكد رئيس مجلس إدارة شركة آفي ، الطاهر الشيخ قدرة المنطقة والشركة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بالولاية, ودعا حكومة الولاية لتشجيع المستثمرين للدخول في قطاع المطاحن، موضحا ان تكلفة ترحيل القمح من النيل الابيض إلى مناطق الغرابيل والمطاحن بالخرطوم وسنار والولايات الاخرى تعادل تكلفة التمويل .

وإتهم الطاهر جهات لم يسمها بانها تمثل مراكز قوى تعمل في تجارة القمح يهمها تعطيل انتاج القمح بالبلاد, وقال انهم مقتنعون ان مصادرة تقاوى القمح خاصتهم في ولاية سنار كان جزءا من هذه الممارسات, كاشفاً عن ان شركة معروفة لم يسمها اخذت عينات من القمح الذي انتجته شركة آفي ووجدت ان نسبة البروتين عالية فيه وعرضت عليهم شراء كل انتاجهم وبسعر اعلى من سعر التركيز المعلن، إلا أنهم رفضوا ذلك,

ووصف مصادرة تقاوى القمح في ولاية سنار بأنها غير عادلة، موكدا علي ان المساحات المزروعة هذا العام بلغت 25 ألف فدان رغم الصعوبات التي واجهت الشركة بداية الموسم بسبب مصادرة السلطات لتقاوى القمح الخاصة بالشركة التي كانت مخزنة في الولاية, موضحاً ان القمح المزروع من صنف إمام وان الشركة تقوم بتوفير تمويل لكل العمليات الزراعية من التقاوى والحراثة والأسمدة والمبيدات كافة.

و قال مدير الشركة بالمنطقة احمد تيراب، أن هناك مساحات واسعة لا تزال بورا ويمكن ان يتم زيادة المساحة بأكثر من مائة ألف فدان, واوضح ان الإنتاجية المتوقعة تصل إلى عشرين جوال قمح للفدان، وهي إنتاجية تعتبر عالية, ودعا تيراب الحكومة الإتحادية لتسهيل كهربة مشاريع المنطقة, مشيرا لقدرتهم على توفير نسبة معتبرة من استهلاك البلاد من القمح.

وقال بعض مزارعي المنطقة ان دخولهم في الزراعة التعاقدية مع شركة آفي ساعدتهم على رفع الإنتاجية من جوالين إلى عشرين جوالا للفدان, مؤكداً علي ان شركة آفي توفر لهم التمويل ومدخلات الإنتاج في التوقيت المناسب وبكميات كافية الشيء الذي ظهر اثره في ارتفاع الإنتاجية,

وأكد مزارعو منطقة غرب الدويم أنّ الشراكة مع شركة آفي ظهر اثرها على مستواهم المعيشي والتحول الظاهر في مظهر العمران بقرى المنطقة, وطالبوا الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية النيل الأبيض بكهربة المشاريع وتوفير الطاقة البديلة .