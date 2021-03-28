شح في إمداد الوقود ببعض محطات الخدمة بسبب المصفاة

الخرطوم : عبيــر جعفر

افاد بعض وكلاء محطات الوقود بعدم تسلمهم حصصهم من المشتقات النفطية بسبب توقف المصفاة الرئيسية عن العمل مؤخرا والذي قد يستغرق صيانتها اسبوعا ما تسبب في تكدس المركبات أمام المحطات وسرعة نفاد المشتقات من المحطات التي يتم تزويدها نتيجة لارتفاع الطلب عليها

وقال وكيل محطة وقود بالخرطوم ان التوقف المفاجئ للمصفاة انعكس على استلام الحصص ببعض المحطات للوقود ، مشيرا الى استمرار العطل الفني بالمصفاة ، موضحا وفرة الانتاج ببعض الوحدات الموجودة بالمصفاة التي لم يتم صيانتها.

واكد موظف بمحطة وقود تابكو بالخرطوم فراس ابو محمد استمرار ضخ المشتقات البترولية للمحطة ، لافتا الى ان توقف المصفاة لم يؤثر على حصتهم اليومية ، وقال ان الوقود منساب بصورة طبيعية ، مؤكدا استمرار اضراب بعض شركات الوقود .

وقال وكيل محطة وقود ببحري ان استمرار توقف المصفاة ربما يؤدي الى تفاقم الازمة ، مشيرا الى ان هنالك مخزونا من المشتقات البترولية وان حصته مستمرة رغم ضعف الانتاج بالمصفاة ، متوقعا ان تعمل المصفاة بطاقتها القصوى خلال الاسبوع المقبل عقب الانتهاء من صيانة العطل الفني ، واعتبر الامر طبيعيا ، مضيفا ان هنالك بعض محطات الوقود قاطعة من المشتقات البترولية نتيجة للاستهلاك العالي .