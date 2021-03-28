مصادر لـ(السوداني): شركة ماكينات كشف التزوير مملوكة لسوداني وأجنبي

الخرطوم : رحاب فريني

كشفت مصادر موثوقة لـ (السوداني) ان الشركة التي رشحت للفوز بعطاء شراء ماكينات كشف التزوير من قبل البنك الشهير انها وفقا للسجلات الرسمية مملوكة اسميا لسودانيين وفعليا لأجنبي مقيم خارج البلاد يتولى إدارتها عن بعد

واكدت المصادر ان الأجنبي المالك الفعلي والمدير العام للشركة قد كان قبلها يدير شركة اسست خصيصا للقيام بصفقات مشبوهة مع المدير العام الاجنبي و الرئيس السابق لمجلس إدارة احد البنوك الشهيرة الهارب خارج البلاد حاليا الأمر الذي دفع الأجنبي لتغيير واجهته للمواصلة في نفس انشطته السابقه,

و قالت المصادر ان الأجنبي يقيم خارج البلاد منذ اكثر من عام و يحضر للسودان بين الحين والآخر لحمل ما خف وزنه وغلا ثمنه من مقدرات الشعب السوداني .