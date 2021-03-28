حرية التعبير بين الانحطاط والاستعلاء الأخلاقي

الصحافة هي مهنة أن تقول إن اللورد جونز مات لقراء لم يكونوا يعرفون أن اللورد جونز كان حياً.. تلك الرؤية مهمة في سياق إبراز القيمة المعلوماتية في الممارسة الإعلامية والاتصالية بشكل عام، ما يعني دورا حقيقيا للصحفي الذي يتمتع بأعلى درجات المهنية والشرف المهني الذي يجعله باحثا عن الحقيقة فقط، دون إمكانية للعبث بها أو تشويهها برأي غير ضروري يفسد الموضوعية.

للذين لا يميزون الموضوعية في سياقها المهني الإعلامي، فهي لا تعني التجرد والحياد في الرأي والموقف، وإنما هي باختصار تعني النزاهة، ونزاهة الصحفي هي التي تجعله أكثر قوة في ممارسته وأدائه الذي يخدم الرأي العام دون أن يربكه أو يضلله أو يمنحه نصف حقيقة أو لا حقيقة.

تحتاج الصحافة إلى حرية التعبير كمفهوم له قدسيته بوصفها أكسجين تلك الممارسة بكل وظائفها المعرفية والتنويرية، ولذلك فإن النظم الاستبدادية تتعامل معها باستحقار كبير لأنها النافذة التي تأتي بالرياح التي تقتلع جذور الشمولية والشموليين، والفساد والمفسدين، وذلك ما يعزز ويشرح معنى الموضوعية كمرادف للنزاهة.

في بعض المجتمعات قد يُنظر لحرية التعبير بأنها قد تنم عن استعلاء أخلاقي عقيم، ولكنها في المقابل قد تنم عن استفال وانحطاط أخلاقي حين يتم التهاون فيها أو حجبها أو الإسراف في التمتع بها لأن ذلك يعني تحطيما لقدرة الرأي العام في استيعاب الحقائق والتقرير المنصف بشأنها.

لا يمكن لأي صحفي أو صحيفة أن يتمتع بحرية التعبير لمجرد أنها حق طبيعي ويمكن العمل بها إلى حد العبث، ذلك يعني بالضرورة شروعا في جريمة أخلاقية بحق المجتمع والدولة، فهذه الحرية وإن كانت من أقدس الحريات المهنية إلا أنها مشروطة بوعي الصحفي والممارس الإعلامي والصحيفة حين لا تنحاز إلى معايير الصحافة الصفراء.

في مجتمعات نامية أو ناشئة لا يمكن لحرية التعبير أن تكون خنجرا في خاصرة المجتمعات، وإنما هي تلك الصحف والصحفيون الذين لا يراعون ما ينبغي نشره مهما كان مغريا، وما لا ينبغي نشره، وذلك ببساطة لأنه “ليس كل ما يُعرف يقال”، ولا شك في أن بحصيلة تجارب كثير من الصحفيين والمؤسسات الصحفية مواد لم يتم نشرها لأسباب أخلاقية ووطنية بامتياز.

النصر الصحفي ليس في نشر كل مادة صحفية، فقد يأتي ذلك النصر في عدم النشر، وليس كل المجتمع بحاجة إلى معرفة موت اللورد جونز لأنه قد لا يهمه إن كان عائشا أو ميتا أو حتى منبعثا، وإنما ما يهمه هو ما يخدم أمنه المجتمعي والوطني، وأن يكبر العقل المهني إلى الحد الذي يكتسب حساسية في بيان قيمة ما يستحق النشر من عدمه.

تلك الممارسات التي تقول كل شيء أو تقدم كل شيء، إنما هي ممارسات هدامة وغير أخلاقية، وتنطوي على تعسف حتى وإن تبيّن لاحقا حجم الخطأ في النشر والبث وتحقيق الصدمة المجتمعية من نشر مواد فقيرة أخلاقيا وضارة في تقديم صورة مستباحة لقيم المجتمع.

ليس الاعتذار عن خطأ في النشر، أو توضيح حقيقة ملتبسة فعلا حاسما وقاطعا للضرر الذي يحدث، وإن كان في الحالتين، النشر والاعتذار عنه، جرعة كبيرة من الحرية، إلا أن الحرية الحقيقية في الواقع هي عدم اضطرارك للاعتذار.

أولئك الذين لا يعتذرون هم الذين يتسع أفقهم المهني والإعلامي والمعرفي من واقع معرفتهم المقدار الحقيقي لحرية التعبير، ومبادئ شرف المهنة الصحفية، ودون ذلك فإن كل الممارسة التي تحدث إنما تنطوي على عبث واستهتار وأخطاء كارثية تدمر الصحافة المسؤولة أو التي ينبغي أن تكون مسؤولة.

حرية التعبير مسألة قيمية بحتة، يحدد معها القائم بالممارسة الصحفية ما ينبغي نشره وما لا ينبغي نشره، وأي خطأ في التقدير تترتب عليه تداعيات تسيء للمهنة الصحفية بأكملها، لأن مبدأ الحرية نفسه تضرر، والمجتمع تضرر تبعا لذلك، والصورة الذهنية لهدف المادة الصحفية والدولة كذلك.

حين تمارس وسائل الإعلام عامة أدوارها دون تغطية بحد أخلاقي أدنى فذلك يعني إنتاج مزيد من المتاعب على صعيد انهيار المنظومة المجتمعية، والثقة في الإعلام وانهيار وظائفه تبعا لذلك، وذلك يتطلب تفعيل ميثاق الشرف الصحفي الذي يمكن أن يسهم في ضبط الممارسة حتى لا تتدخل الدولة بأي قبضة أمنية أو رقابية مبررة بانهيار أخلاقيات المهنة نفسها، وتقديم أداء غير جدير بالثقة والشراكة في التنوير والمعرفة.