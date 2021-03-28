في الوقت الذي تطلق فيه الدول المسميات على خدماتها لشعبها بنشر التطبيقات والمنصات الخدمية على سبيل المثال لا الحصر تطبيقات ابشر، توكلنا، صحتي، كلنا امن و هكذا وكثير منها في كل أرجاء المعمورة وفيها تسهيل تقديم الخدمة المدنية ورفع الطلبات وتقديم الشكاوى وإمكانية التواصل مع المواطن والمشاركة المجتمعية في فرض هيبة الدولة بالأمن العام والتبليغ عن مخالف يستحق العقاب ويكن عظة لغيره.

نحن في السودان بمجرد ان تظهر تسمية جديدة والتساؤلات تجرى حولها عما هي التسمية هل هو تطبيق رقمي ام خدمة ذاتية ام مشاركة مجتمعية وما ان تأتي الإجابة حتى يصاب الفرد منا بقشعريرة وتجميد الدم في الأوردة والشرايين إذا ما كنت يوما مستخدما لتطبيق تسعة طويلة او دال قصيرة كضحية.

في الوقت الذي يتابع فيه الشارع العام الاخبار العامة في الدولة ومجابهة المعاناة اليومية تأتيك تصريحات المسؤولين الصادمة فيهم من يطالب بعودة أجهزة تم حلها بأمر الثورة لما عرف عنها بأنها كانت تعامل المواطن السوداني بقسوة ولها تاريخ سيئ بانتهاكات واهانات وابتزاز وتدخل في الشؤون الخاصة والانشغال بتوافه الامور.

عرفت هذه التسعة الطويلة في الشارع بأنها تعريف لدراجة نارية (موتر) على ظهره اثنان من معتادي الإجرام يقومان بخطف الأمتعة الخاصة من الراجلين او حتى الراكبين وأكثر الأمتعة المستهدفة هو الجوال او الحقيبة اليدوية او الصيغ الذهبية النسائية ونتج عن هذه الحادثة ابشع جريمة قتل بعد تعرض طالب الجامعة الإسلامية للقتل وللشهيد الرحمة والمغفرة ولذويه حسن العزاء.

هذه الثورة ماضية في تحقيق مبتغاها بتأسيس دولة الحرية والعدالة والمساواة والإنسانية وكف اليد عن التسول واحترام قيم الإنسان واحترام الأنثى الام والاخت والزوجة وان كثرت الأباطيل التى تدعو إلى جلدهن بالسياط كما كان يفعل بهن في سابق الزمان في حقبة الجور والظلم ولا عودة إلى عهد الظلام والظلاميين وان تخطف هذا الشعب الطير، فقط ما نرجوه من بيدهم القلم الان ان يكتبوا سيرة عطرة عن ادائهم التنفيذي فهذا الشعب يتابع ويرصد ويكتب ويقيم واقترب موعد استصدار شهادات حسن السير والسلوك لمن يجلسون على الكراسي.