السودان يرفع شعارا واحدا في معركة جنوب إفريقيا

يرفع السودان شعار “الفوز فقط” في معركته الأخيرة أمام جنوب إفريقيا، للوصول إلى كأس الأمم الإفريقية 2022.

ويلتقي المنتخبان، عصر اليوم الأحد، على ستاد الجوهرة الزرقاء، في الجولة السادسة من المجموعة الثالثة.

ويتصدر المنتخب الغاني جدول ترتيب المجموعة بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا، بينما يأتي السودان ثالثا بـ9 نقاط، جمعها من الفوز على ساو تومي (ذهابا وإيابا) وغانا في أم درمان.

ويحتاج السودان إلى الفوز لضمان التأهل إلى نهائيات الأمم، بينما يلعب جنوب إفريقيا على الفوز أو التعادل، فيما ضمن المنتخب الغاني تأهله رسميا، حيث يتفوق على منافسيه في المواجهات المباشرة.

سجل غير مبشر

لا يبدو سجل السودان جيدا أمام جنوب إفريقيا، حيث فاز الأخير ذهابا وإيابا في 2014 بتصفيات كأس الأمم (3/0) في أم درمان و(2/1) في جنوب إفريقيا، قبل أن يفوز في التصفيات الجارية (1/0) يوم 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2019.

ويعيش منتخب السودان حالة استقرار منذ أكثر من عام، بعد تجديد عقد المدير الفني الفرنسي هوبير فيلود، مع ترتيب برنامج إعداد جيد لأجل خوض مباراتي الجولتين 5 و6، بأفضل حال، حيث انتظم الدوري الممتاز وخاض اللاعبون حوالى 14 مباراة.

كما ساعد تواجد الهلال والمريخ بمجموعات دوري الأبطال في رفع مستوى اللاعبين، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة تجميع اللاعبين لفترات قصيرة للتذكير بأسلوب وطريقة اللعب.

طائرة خاصة

كما نجح اتحاد الكرة بالتعاون مع مجلس السيادة السوداني، في توفير طائرة خاصة لنقل المنتخب إلى ساو تومي والعودة بعد المباراة إلى السودان، مما وفر الراحة البدنية للاعبين قبل مواجهة جنوب إفريقيا.

ويستهدف لاعبو السودان من التأهل لنهائيات الكاميرون، تكرار إنجاز المنتخب الذي شارك في أمم إفريقيا 2008 بغانا و2012 بغينا الاستوائية-الجابون.