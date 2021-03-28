الهلال يكسب تجربة المحترفين بسداسية

حقق فريق الهلال فوزاً كبيراً ومستحقاً على حساب محترفي الدوري الممتاز والوسيط، بستة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت عصر أمس السبت بملعب إستاد الهلال بأم درمان في آخر تجارب الهلال الذي يستعد لإستقبال ما ميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي مساء الجمعة المقبل لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية من دوري مجموعات أبطال إفريقيا، وأنهى الأزرق الحصة الأولى متفوقاً بهدفين أحزرهما نزار حامد وعبد الرؤوف، بعد أداء قوي وجميل من جانب الأزرق الذي أوجد فرصاً عديدة، وفي الحصة الثانية أجرى ريكاردو فورموزينهو عددا من التغييرات، وواصل الهلال ضغطه الذي أثمر بتسجيل أربعة أهداف، بإمضاء كلا اباذر ميسي هدفين وهدف لكل من وليد الشعلة وموفق صديق الذي اختتم مهرجان الأهداف.

وعرفت التجربة تألقا لافتا لموفق صديق وعبدالرؤوف الذي واصل نجوميته المطلقة في آخر ثلاث مباريات ودية.

هذا وقرر الجهاز الفني للهلال منح اللاعبين راحة عن التدريبات اليوم الأحد على أن يعاود الفريق تحضيراته مساء الاثنين بمشاركة جميع اللاعبين بما فيهم الدوليون؛ تأهباً للقاء الحاسم أمام صن دوانز.