الفحوصات تحسم موقف أشرف من لقاء المريخ

قال مصدر مسؤول بالأهلي المصري ، امس السبت، إن أيمن أشرف، مدافع الفريق الأحمر، سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.

وذلك لحسم موقفه من اللحاق بمواجهة المريخ السوداني، في دوري أبطال إفريقيا، بعدما اشتكى من خشونة في الركبة.

وكان محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، قد أكد في وقت سابق جاهزية أشرف، بينما نفى طبيب الفريق، أحمد أبو عبلة، هذا الأمر، موضحا أنه لم يطلع بعد على حالة اللاعب، بعد خروجه من معسكر الفراعنة.

ومن المقرر يسافر الأهلي إلى السودان، يوم 31 مارس الجاري، لملاقاة المريخ في 3 أبريل المقبل، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأبطال.

ويعاني الأهلي من الغيابات التي ضربت الجبهة اليسرى، بعد إصابة علي معلول ومحمود وحيد، بينما اشتكى أيمن أشرف من خشونة بالركبة، خلال تواجده في معسكر منتخب مصر.