التاج إبراهيم يُعلن الترشح في انتخابات المريخ

الخرطوم: السوداني

في خطوةٍ مفاجئةٍ، أعلن الظهير الأيمن السابق بالمريخ التاج إبراهيم، اعتزامه الترشح خلال الجمعية العمومية القادمة.

وأكد التاج إبراهيم في تصريح خاص لـ(السوداني)، أنّه ينوي خوض تجربة العمل الإداري والاستفادة من خبراته في تطوير الجانب الرياضي بفريق الكرة خلال الفترة القادمة.

واوضح أن عدداً من زملائه قدامى اللاعبين سبقوه في التجربة وعملوا بعدد من مجالس الإدارات وهو ينوي خوض التجربة وتقديم عمل نوعي.

وذكر بأنه عزم على خوض الجمعية القادمة، لافتاً أنه لم يحدد بعد القائمة التي سيدخل ضمنها ويتمنى أن يكون ذلك بالتوافق بين جميع المكونات.