د. حمدوك لصقور الجديان: نحن شعب عظيم قدم الأرواح والدماء من أجل بلوغ العُلا ونستحق أن نكون دائماً بين النجوم

الخرطوم: السوداني

بعث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، بالتهاني لمنتخب السودان لكرة القدم بمناسبة تأهُّله إلى نهائيات أمم أفريقيا.

وكتب رئيس الوزراء على صفحة بالفيسبوك: “المُثابرة هي عظم ظهر الانتصار، والنجاح معقود على الدوام بناصية التصميم والعزم. نهنئ منتخبنا الوطني بهذا النصر المُستحق الذي اجتهد لتحقيقه وساندته الجماهير السودانية بصبر وإخلاص. لقد رأيت التنوُّع الذي تتميّز به بلادنا في وجوه اللاعبين، وشَهدت أثر الفعل الجماعي في أدائهم فعلمت أنّ لحظة الانتصار قريبة وقد كان”. وأضاف د. حمدوك: “نُهنئ منتخبنا الوطني (صقور الجديان) ونتمنّى له المزيد من الانتصارات، ونُعلن دعمنا الكامل له في نهائيات الأمم الأفريقية القادمة بعد غياب لعشر سنوات، فهذا أقل ما نقدمه لهؤلاء الأبطال الذين زانوا هذه الأرض بفرح جديد للتنافُس على الأفراح في قلوب السودانيين، فنحن شعب عظيم قدم الأرواح والدماء من أجل بلوغ العُلا ونستحق أن نكون دائماً بين النجوم”.