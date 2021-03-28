في زيارة استثنائية.. حمدوك: التأهل لنهائيات الكان بداية لانتصارات كبيرة وعظيمة قادمة بالبلاد

الخرطوم: السوداني

بارك دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، تأهل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الى نهائيات الأمم الأفريقية الكان بالكاميرون.

وسجل د. حمدوك زيارة إلى مقر إقامة صقور الجديان بفندق كورنثيا عقب مباراة اليوم أمام جنوب أفريقيا.

وحيا د. حمدوك، اللاعبين على المستوى الفني الرائع الذي قدموه في مباراة اليوم، مؤكداً أنهم ادخلوا الفرحة في قلب كل سوداني.

وأضاف بأن الانتصار تزامن مع مناسبات عديدة أبرزها ذكرى انتفاضة أبريل ٨٥ وكذلك الذكرى الثانية لثورة ديسمبر المجيدة، مقدما التحية مجددا إلى الشهداء الذين مهروا الثورة بدمائهم، وأكد أن أجمل هدية في هذه الذكرى هذا الانتصار الجميل والتأهل المستحق.

ووصف رئيس مجلس الوزراء، انتصار المنتخب الوطني بأنه لم يأت من فراغ وإنما نتيجة لعمل مضن استمر بالايام والاشهر وصولا إلى ما تحقق اليوم.

وأشاد بالمستوى الفني الرائع والأداء المتميز قبل أن يعود ويؤكد بأنه واثق من عودة المنتخب الوطني بكأس أفريقيا من الكاميرون

ودعا حمدوك إلى تذكر تضحيات جيل ٧٠ بقيادة قاقارين والدحيش وكمال عبد الوهاب وكل الكوكبة النيرة التي رافقته آنذاك.

وأعلن عن دعم حكومة الفترة الانتقالية للمنتخب الوطني بكل ما تملك، مشيرا إلى أن الانتصار سيدفع الدولة إلى الاستمرار في العديد من الأشياء الأخرى التي تقوم بها الآن.

قاطعاً بأن ما حدث اليوم سوف يجعل الحكومة تعمل في ملف الاقتصاد بشكل أفضل، واستحضر الخطوات التي تمت في ملف استكمال عملية السلام وعلى رأسها توقيع إعلان المباديء مع القائد عبد العزيز الحلو اليوم، كما أشار إلى الإنجاز الذي تحقق برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مختتماً حديثه بإعلان وقفته الدائمة مع صقور الجديان ومباركا التأهل، وأكد أنه بداية لانتصارات كبيرة وعظيمة قادمة على حد قوله.