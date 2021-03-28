وزير الشباب والرياضة يبدي سعادته بتأهل السودان للنهائيات

الخرطوم: السوداني

بارك وزير الشباب والرياضة د. يوسف الضي تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات الأمم الأفريقية الكان.

وأكد أن التأهل مستحق لجهة أن السودان من أهم الاتحادات الرياضية في الدول الأفريقية وقال ان الانتصار مستحق من واقع المردود الفني الذي قدمه اللاعبون داخل الملعب.

وبارك الإنجاز لاتحاد المرة ولجنة المنتخبات الوطنية بقيادة حسن برقو، على المجهودات التي تم القيام بها.

وأكد أن الشعب السوداني سعيد بما تحقق من عمل كبير لافتا الى أن الانتصارات ستستمر، شاكرا الجهاز الفني واللاعبين على ما قاموا به من عمل بالإضافة إلى وقفة الإعلام.