البرهان: اعلان المبادئ بداية حقيقية للوصول إلى التغيير الحقيقي

جوبا: السوداني

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ان توقيع اعلان المبادئ بداية حقيقية لحكومة الفترة الانتقالية للوصول الى تغيير حقيقي يقود الى سلام عادل ومنصف ويصنع دولة المواطنة والحرية والعدالة وهي الشعارات التي رفعها ثوار بلادي ولا تنفصل عن الشعارات التى رفعتها الحركات.

وعبر لدى مخاطبته اليوم الأحد بجوبا حفل توقيع اعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية وحركة تحرير السودان شمال جناح عبد العزيز الحلو عن شكر السودان لدولة جنوب السودان للجهد الكبير الذي ظلت تبذله في تحقيق السلام في السودان، مشيرا أن السودان بامكانياته وقدراته إذا تم توجيهها نحو البناء سيقود العالم، وحيا جميع شركاء ووسطاء السلام.

واكد على تصميم حكومة الفترة الانتقالية على انجاز التغيير الذى يرتضيه الجميع وضحى من أجله الشعب السوداني وحتى الذين حملوا السلاح والذين يحلمون بالحياة الكريمة .

وقطع البرهان وعدا بـتأسيس سودان العدالة والمساواة للشعب السوداني والأجيال القادمة، موضحا بأن السودان الذي سيتم بناءه يجب أن يفخر به كل السودانيين بوطن لا تمييز فيه بين شمال أو جنوب أو دين أو عرق.