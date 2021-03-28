الحلو يشيد بما وصفها بـ “الخطوة الجريئة” من قبل البرهان التي أوصلت إلى الاتفاق

الخرطوم: السوداني

أكد عبد العزيز الحلو رئيس حركة تحرير السودان شمال / جبال النوبة أن الاتفاق على اعلان المبادئ يمهد لمفاوضات أوسع ترمي لترجمة المبادئ المتفق عليها الى نصوص وبنود تضمن جهود التغيير في البلاد واستمرار الاصلاح للانتقال من الشمولية الى رحاب الديمقراطية واحترام حقوق الانسان.

وأشاد لدى مخاطبته اليوم الأحد بجوبا حفل توقيع اعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية وحركة تحرير السودان شمال/ جبال النوبة/ جناح الحلو بجهود الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والتي وصفها بالخطوة الجريئة والتي أوصلت إلى الاتفاق، الذي يعد اختراقا مهما في مسار العملية التفاوضية والذي يؤدي إلى تحقيق السلام.

وقال الحلو وفق (سونا) أن هناك قضايا واسئلة كثيرة تطرح نفسها في سودان اليوم والمتمثلة في صياغة الدستور، وضمان استقرار القضاء وحكم سيادة القانون، وتفعيل آليات المحاسبة الديمقراطية، ووقف التدهور الاقتصادي والبطالة، والتحديات الأمنية وادارة التنوع والتعدد الثقافي في البلاد وغيرها من القضايا.

وأعرب عن أمله في أن يضع المفاوضين مصلحة السودان نصب أعينهم بدلا عن التنافس والتشاكس فيما لا طائل منه حتى ننقل البلاد الى سلام حقيقي.