إقبال كبير للكوادر الطبية وكبار السن في اليوم الأول من تلقي لقاح كورونا

الخرطوم : ولاء عبد المطلب

شرعت وزارة الصحة في تطعيم الكوادر الصحية وكبار السن بلقاح (الأسترازينيكا).

وبدأت حملة التطيعم ضد فايروس كورونا أمس من مركز صحي عمر بن الخطاب وتستهدف 24 مركزاً صحياً بجميع محليات ولاية الخرطوم.

وبدأت حملة تدشين اللقاح بمركز حي الزهور لصحة الأسرة المرجعي رقم (36)، وتدافع المواطنون والكوادر الصحية لتلقي اللقاح.

وأشادت مدير مركز صحي حي الزهور د.شيماء صلاح الدين بالإقبال الكبير من المواطنين في اليوم الأول للتدشين الذي بدأ في السابعة والنصف صباحًا، وذكرت أن المركز يستهدف تطعيم (350) في اليوم الأول.

وطالبت صلاح الدين، الأسر وأصحاب الأمراض المزمُنة وكبار السن للإسراع والتسجيل لتلقي العلاج، حفاظًا على صحتهم وصحة الأسرة.

ومن جانبها أوضحت مدير مستشفى بشائر الجامعي بمنطقة مايو جنوب الخرطوم د.خنساء يعقوب إبراهيم، أن اليوم الأول للتحصين يستهدف الكوادر الصحية بمستشفى بشائر التي تقدر بحوالى (400 ) من الكوادر العاملة.