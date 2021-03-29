(19) أبريل موعداً للنطق بالحكم في قضية عبد الباسط حمزة

الخرطوم:آيات فضل

حجز قاضي محكمة جنايات بحري وسط برئاسة القاضي عبد اللطيف عبد المنعم أمس ملف رجل الاعمال عبد الباسط حمزة وحدد جلسة التاسع عشر من شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.

ويخضع حمزة للمحاكمة بتهم تتعلق بغسل الاموال والثراء المشبوه ومخالفة قانون التعامل بالنقد الأجنبي والقانون الجنائي.

وأغلق قاضى المحكمة قضيتي الاتهام والدفاع بعد سماع (28) شاهد دفاع وتقديم (63) مستند دفاع وبلغت صفحات محضر المحاكمة (465) صفحة .

فى ذات السياق حدد قاضي المحكمة جلسة الخامس من شهر ابريل المقبل لتقديم مرافعات الاتهام والدفاع .